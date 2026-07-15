Brunch au Restaurant L’Haliotis Plage de Trestraou Perros-Guirec
dimanche 23 août 2026 · Plage de Trestraou · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Brunch au Restaurant L’Haliotis
Plage de Trestraou 58 Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 11:30:00
fin : 2026-08-23 14:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Brunch avec des produits sucrés et salés, charcuteries, viennoiseries, fruits frais…
Savourez aussi des plats chauds et des desserts gourmands. .
Plage de Trestraou 58 Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 63 00 43
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English :
L’événement Brunch au Restaurant L’Haliotis Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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