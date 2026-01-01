Brunch Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon
Brunch Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon dimanche 11 janvier 2026.
Brunch Bar le Chifoumi
Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2026-01-11 11:00:00
fin : 2026-01-11 14:00:00
2026-01-11
Venez bruncher au bar à jeu le Chifoumi
Le brunch est sur réservation.
20€/adulte
12€/enfant .
Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41
English :
Brunch at the Chifoumi game bar
L’événement Brunch Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-01-05 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis