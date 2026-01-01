Brunch Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon

Brunch Bar le Chifoumi

Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2026-01-11 11:00:00

fin : 2026-01-11 14:00:00

2026-01-11

Venez bruncher au bar à jeu le Chifoumi

Le brunch est sur réservation.

20€/adulte

12€/enfant .

Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41

English :

Brunch at the Chifoumi game bar

