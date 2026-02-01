Scène ouverte Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Scène ouverte Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d'Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2026-02-20 19:00:00

2026-02-20

Vampires d’encre vous proposent de participer à une scène ouverte au Kaïflo.

Proposé par Vampires d’encre.

Entrée libre, consommation sur place. .

English :

Vampires d’encre invites you to take part in an open stage at Kaïflo.

