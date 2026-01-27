Meetles Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon
Meetles Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon samedi 14 février 2026.
Meetles Bar Chifoumi
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Une soirée pour rencontrer des joueurs et joueuses (et plus si affinitée…).
Sur inscription.
Sans consommations, 6 € personne .
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An evening to meet new players (and more if you like…).
L’événement Meetles Bar Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-01-27 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis