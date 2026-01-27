Meetles Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

Meetles Bar Chifoumi

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 19:30:00

Une soirée pour rencontrer des joueurs et joueuses (et plus si affinitée…).

Sur inscription.

Sans consommations, 6 € personne .

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr

English :

An evening to meet new players (and more if you like…).

