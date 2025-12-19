Ancenis-Saint-Géréon

L’école de musique ARPEGE ouvre ses portes

35 Place Armand de Béthune Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 19:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Portes ouvertes de l’école de musique ARPEGE

Au programme

– Accueil par les membres du CA

– Essaie de divers instruments et rencontre avec les professeurs et élèves de l’école .

35 Place Armand de Béthune Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 13 68

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English :

ARPEGE music school open house

L’événement L’école de musique ARPEGE ouvre ses portes Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis