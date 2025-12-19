Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’école de musique ARPEGE ouvre ses portes Ancenis-Saint-Géréon

L’école de musique ARPEGE ouvre ses portes Ancenis-Saint-Géréon mercredi 13 mai 2026.

Adresse : 35 Place Armand de Béthune

Ville : 44150 Ancenis-Saint-Géréon

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Ancenis-Saint-Géréon

L’école de musique ARPEGE ouvre ses portes

35 Place Armand de Béthune Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 19:00:00

Date(s) :
2026-05-13

Portes ouvertes de l’école de musique ARPEGE
Au programme

– Accueil par les membres du CA
– Essaie de divers instruments et rencontre avec les professeurs et élèves de l’école   .

35 Place Armand de Béthune Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 13 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ARPEGE music school open house

L’événement L’école de musique ARPEGE ouvre ses portes Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

À voir aussi à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique)