L’école de musique ARPEGE ouvre ses portes Ancenis-Saint-Géréon
L’école de musique ARPEGE ouvre ses portes Ancenis-Saint-Géréon mercredi 13 mai 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
L’école de musique ARPEGE ouvre ses portes
35 Place Armand de Béthune Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 19:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Portes ouvertes de l’école de musique ARPEGE
Au programme
– Accueil par les membres du CA
– Essaie de divers instruments et rencontre avec les professeurs et élèves de l’école .
35 Place Armand de Béthune Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 13 68
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English :
ARPEGE music school open house
L’événement L’école de musique ARPEGE ouvre ses portes Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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