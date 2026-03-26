Exposition Manon Galerie Rive de Loire Logis de la Renaissance Ancenis-Saint-Géréon
Exposition Manon Galerie Rive de Loire Logis de la Renaissance Ancenis-Saint-Géréon mercredi 24 juin 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Exposition Manon Galerie Rive de Loire
Logis de la Renaissance 112 Place du Maréchal Foch Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-01
Venez découvrir l’exposition de Manon à la galerie Rive de Loire du 24 juin au 5 juillet.
Depuis 20 ans, Manon crée et expose ses tableaux de mosaïque textile .
Cette technique qu’elle a créée consiste à coller et coudre des petites pièces de tissu et autres matières ( bijoux, cheveux, écorce, passementerie…) puis de les cerner d’un liseré or ou argent, leur donnant ainsi un aspect de mosaïque évoquant les couleurs et textures des mondes slave, Byzantin ou Oriental.
Son travail reflète une recherche d’harmonie entre matières et couleurs, nourrie par ses souvenirs d’enfance et son attachement à un univers à la fois riche et délicat.
En savoir plus sur l’artiste sur son site artmajeur.com/oreamanon
Entrée libre.
Du mercredi au dimanche de 15h à 19h. .
Logis de la Renaissance 112 Place du Maréchal Foch Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 48 81 42 38 contact@pari-asso.fr
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English :
Come and discover Manon’s exhibition at the Rive de Loire gallery from June 24 to July 5.
L’événement Exposition Manon Galerie Rive de Loire Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-05-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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