5 ans de Lily Cerise & Cie Salle du Gotha Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

5 ans de Lily Cerise & Cie

Salle du Gotha Impasse du Gotha Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Lily Cerise & Cie vous offre une grande soirée festive à l’occasion des 5 ans de l’association luttant contre toutes les formes de violences intrafamiliales.

Pour fêter ces 5 ans de lutte contre toutes les formes de violences intrafamiliales, l’association du Pays d’Ancenis, Lily Cerise & Cie, vous invite à une grande soirée festive et gratuite, le 24 juin 2026 à partir de 18h30, dans la salle du Gotha à Ancenis-Saint-Géréon.

Durant cet évènement, vous découvrirez la conférence gesticulée de Caroline Robineau Parents parfaits mission impossible…et c’est tant mieux !”, qui aborde avec humour le thème de la parentalité. Que vous soyez parents ou non, et quel que soit l’âge de vos enfants, Caroline vous contera ces moments si particuliers de la vie de parents !

En préambule de cette soirée, la chorale féministe du Pays d’Ancenis La Soupape des Ginettes interprètera quelques chansons de leur répertoire très engagé.

Des associations partenaires seront également présentes tout au long de la soirée pour vous présenter leurs actions.

Attention, les places sont limitées ! Alors si vous souhaitez participer vous aussi à cette grande fête, inscrivez-vous vite en ligne. .

Salle du Gotha Impasse du Gotha Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire secretariat@lily-cerise-et-compagnie.com

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English :

Lily Cerise & Cie is offering a festive evening to mark the 5th anniversary of the association’s fight against all forms of domestic violence.

L’événement 5 ans de Lily Cerise & Cie Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-05-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis