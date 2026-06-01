Ancenis-Saint-Géréon

Be raid’quiz Bar le Chifoumi

Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Venez participer à un quiz de culture générale solidaire animé par les Be Raid’ys au chifoumi !

Sur inscription. .

Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41

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English :

Come and take part in a general knowledge quiz hosted by the Be Raid’ys at the chifoumi!

L’événement Be raid’quiz Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis