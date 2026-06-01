Be raid’quiz Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon
Be raid’quiz Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon jeudi 25 juin 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Be raid’quiz Bar le Chifoumi
Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Venez participer à un quiz de culture générale solidaire animé par les Be Raid’ys au chifoumi !
Sur inscription. .
Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in a general knowledge quiz hosted by the Be Raid’ys at the chifoumi!
L’événement Be raid’quiz Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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