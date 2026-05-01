Théâtre Kama Vortex Ancenis-Saint-Géréon
Théâtre Kama Vortex Ancenis-Saint-Géréon lundi 18 mai 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Théâtre Kama Vortex
56 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 18:30:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
Pièce de théâtre Kama Vortex suivi d’un échange avec les acteurs jeunesse du territoire
Kama Vortex, le pouvoir de 5 sensibles. C’est l’histoire d’un groupe de jeune face à la complexité d’être soi dans un monde où la sexualtié, les sexualités sont partout, politiques, pornographiques, violentes, tendres, positives, où tout se mélange.
Gratuit Réservation conseillé .
56 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 23 48
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English :
Play Kama Vortex followed by a discussion with local youth actors
L’événement Théâtre Kama Vortex Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-05-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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