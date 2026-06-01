Brunch de l’été Château La Garde Martillac
Brunch de l’été Château La Garde Martillac dimanche 21 juin 2026.
Martillac
Brunch de l’été
Château La Garde 1 Chemin La Tour Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 15:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Le dimanche 21 juin, de 10h à 15h, le Brunch de l’été revient au Château La Garde, à seulement 20 minutes de Bordeaux!
Profitez d’un moment gourmand et convivial dans les jardins du château, entouré de vignes et de nature.
Au programme
De 10h à 11h30, visite guidée de la propriété pour découvrir le Château, ses vignes et son histoire.
Dès 11h30, Brunch dans les jardins, avec un assortiment de mets sucrés et salés préparés à partir de produits de qualité
Un verre de vin du Château inclus
Des jus de fruits locaux .
Château La Garde 1 Chemin La Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 17 85 11 hospitality.lagarde@dourthe.com
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English : Brunch de l’été
L’événement Brunch de l’été Martillac a été mis à jour le 2026-06-04 par Sud Bordeaux Tourisme
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