Brunch de Pâques Hôtel **** & restaurant La Villa Augusta Saint-Paul-Trois-Châteaux
Brunch de Pâques Hôtel **** & restaurant La Villa Augusta Saint-Paul-Trois-Châteaux dimanche 5 avril 2026.
Brunch de Pâques
Hôtel **** & restaurant La Villa Augusta 14 rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : 25 – 25 – EUR
hors boisson
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 13:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Cette année, on célèbre Pâques ensemble avec une journée pleine de joie et de gourmandise !
Au programme
10h00 — Chasse aux œufs dans le jardin
11h30 — Brunch convivial au brasero pour petits et grands
.
Hôtel **** & restaurant La Villa Augusta 14 rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 97 29 29 contact@villaaugusta.fr
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English :
This year, we’re celebrating Easter together with a day full of joy and indulgence!
On the program:
10h00 ? Egg hunt in the garden
11h30 ? Brunch for young and old at the brazier
L’événement Brunch de Pâques Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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