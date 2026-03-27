Brunch de Pâques Hôtel **** & restaurant La Villa Augusta Saint-Paul-Trois-Châteaux

Brunch de Pâques

Hôtel **** & restaurant La Villa Augusta 14 rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

hors boisson

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 13:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Cette année, on célèbre Pâques ensemble avec une journée pleine de joie et de gourmandise !

Au programme

10h00 — Chasse aux œufs dans le jardin

11h30 — Brunch convivial au brasero pour petits et grands

.

Hôtel **** & restaurant La Villa Augusta 14 rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 97 29 29 contact@villaaugusta.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year, we’re celebrating Easter together with a day full of joy and indulgence!

On the program:

10h00 ? Egg hunt in the garden

11h30 ? Brunch for young and old at the brazier

L’événement Brunch de Pâques Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence