Informations pratiques

Pornic

Brunch du dimanche à la guinguette du Portmain

5 Le Portmain Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Brunch du dimanche à la Guinguette du Portmain une parenthèse gourmande et fermière

Au programme

Chaque dimanche, la guinguette de l’éco-ferme du Portmain vous ouvre ses portes pour un brunch convivial, directement à la source. C’est l’occasion idéale pour déguster des produits frais, locaux et de saison dans un cadre bucolique, face à l’océan.

Au menu des préparations maison mettant à l’honneur les trésors de la ferme, dont leurs fameux œufs issus de poules élevées en pâturage tournant. Entre amis ou en famille, profitez d’une matinée gourmande au grand air, où la qualité des produits et le respect de l’environnement s’invitent dans votre assiette pour un moment de détente absolue. .

5 Le Portmain Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 63 88 44 99 ecofermeduportmain@gmail.com

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English :

Sunday Brunch at La Guinguette du Portmain: A Delicious, Farm-to-Table Experience%A0%A0

L’événement Brunch du dimanche à la guinguette du Portmain Pornic a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic