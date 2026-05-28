La guinguette à l’Eco Domaine la Fontaine Eco Domaine la Fontaine Pornic

Pornic

La guinguette à l’Eco Domaine la Fontaine

Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-08-05 21:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

L’Éco-Domaine La Fontaine, passe en mode Guinguette les mercredis

Une guinguette dans un jardin au cœur de la nature…en bord de mer.



Cette année, grande nouvelle pour les guinguettes vous pourrez en profiter dès 15h, du bar, du salon de thé et de jeux au cœur du jardin (pêche au canard, chasse au trésor, pétange…). Puis à partir de 19h, un groupe live viendra jouer chaque mercredi pour que vous dansiez les pieds dans l’herbe.



Sur place vous retrouvez les mets de notre équipe culinaire et notre food truck dès 19h. .

Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

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English :

Éco-Domaine La Fontaine goes Guinguette on Wednesdays

L’événement La guinguette à l’Eco Domaine la Fontaine Pornic a été mis à jour le 2026-05-26 par I_OT Pornic