Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La guinguette à l’Eco Domaine la Fontaine Eco Domaine la Fontaine Pornic

La guinguette à l’Eco Domaine la Fontaine Eco Domaine la Fontaine Pornic mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Eco Domaine la Fontaine

Adresse : Chemin des Noëlles

Ville : 44210 Pornic

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Pornic

La guinguette à l’Eco Domaine la Fontaine

Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-08-05 21:30:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

L’Éco-Domaine La Fontaine, passe en mode Guinguette les mercredis  
Une guinguette dans un jardin au cœur de la nature…en bord de mer.
 
Cette année, grande nouvelle pour les guinguettes   vous pourrez en profiter dès 15h, du bar, du salon de thé et de jeux au cœur du jardin (pêche au canard, chasse au trésor, pétange…). Puis à partir de 19h, un groupe live viendra jouer chaque mercredi pour que vous dansiez  les pieds dans l’herbe. 
 

Sur place vous retrouvez les mets de notre équipe culinaire et notre food truck dès 19h.   .

Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire   infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Éco-Domaine La Fontaine goes Guinguette on Wednesdays

L’événement La guinguette à l’Eco Domaine la Fontaine Pornic a été mis à jour le 2026-05-26 par I_OT Pornic

À voir aussi à Pornic (Loire-Atlantique)