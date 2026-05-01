Marché de producteur au moulin La Petite Maison dans la Prairie Pornic
Marché de producteur au moulin La Petite Maison dans la Prairie Pornic vendredi 15 mai 2026.
Pornic
Marché de producteur au moulin
La Petite Maison dans la Prairie Chemin de l’Eperon Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 17:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25
La Petite Maison dans la Prairie organise un marché de produteurs chaque semaine !
Envie de bon, de bio et de naturel ? Rendez-vous chaque vendredi au marché de producteurs à la Petite Maison dans la Prairie à Pornic !
Que peut-on acheter au marché ?
Légumes et fruits de saison bio
Pains et fouées
Galettes et crêpes
Volailles
Fromage de brebis
Confitures naturelles cuites au chaudron
Crème de caramel au beurre et à la fleur de sel fait maison (disponible églament dans les 7 offices de tourisme Destination Pornic)
Pourquoi venir au marché ?
Le cadre est remarquablement bucolique et typique. Sur place, on y retrouve une ancienne longère, un moulin kandelour typique de l’île d’Ouessant ainsi qu’un four à bois encore utilisé pour les ateliers du pain avec Thierry.
Entre arbres, buissons et prairies, venez faire vos courses dans une atmosphère paisible en accord avec la nature et l’histoire de ce lieu incontournable sur Destination Pornic !
Bon à savoir
CB non acceptée
Fouées sur réservation possible en format petit grand allumettes pour dipper avec sauces
Volailles occasionnelles
Fromage brebis sur commande
Besoin d’une bonne adresse pour faire vos courses hebdomadaires ou occasionnelles ? Alors venez profiter du sens du partage et de bons produits locaux cultivés dans une démarche raisonnée et respectueuse de la nature sur Destination Pornic.
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Pornic. .
La Petite Maison dans la Prairie Chemin de l’Eperon Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 31 71 38 lapetitemaison44210@gmail.com
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English :
La Petite Maison dans la Prairie organizes a weekly farmers’ market!
L’événement Marché de producteur au moulin Pornic a été mis à jour le 2026-05-08 par I_OT Pornic
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