Brunch en famille C.P.C.V. Normandie Houlgate

Houlgate

Brunch en famille

C.P.C.V. Normandie 4 impasse Évangélique Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 11:00:00

fin : 2026-05-14 14:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Entre mer iodée et douceur du Pays d’Auge, le C.P.C.V. de Houlgate vous ouvre ses portes pour un moment simple et précieux. Profitez d’une ambiance chaleureuse autour de ce petit-déjeuner tardif, sucré ou salé, garni de produits fait maison. Inscription recommandée.

Entre mer iodée et douceur du Pays d’Auge, le C.P.C.V. de Houlgate vous ouvre ses portes pour un moment simple et précieux un brunch familial où petits et grands trouvent leur place. Profitez d’une ambiance chaleureuse autour de ce petit-déjeuner tardif, sucré ou salé, garni de produits fait maison.

Inscription recommandée. .

C.P.C.V. Normandie 4 impasse Évangélique Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 28 70 80

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English : Brunch en famille

Between the sea and the gentle Pays d’Auge, the C.P.C.V. in Houlgate opens its doors to you for a simple and precious moment. Enjoy a warm atmosphere over a late breakfast, sweet or savoury, with home-made products. Registration recommended.

L’événement Brunch en famille Houlgate a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Normandie Pays d’Auge