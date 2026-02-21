Vide-toiles Rue du Général Leclerc Houlgate

Vide-toiles

Rue du Général Leclerc Jardin des Roses, à côté du marché couvert Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Laissez-vous séduire par les peintures et aquarelles de l’association Arts & Savoirs ! Un vide-toiles convivial autour d’artistes locaux.

+33 7 62 04 74 38 14arts14@gmail.com

English : Vide-toiles

Let yourself be seduced by the paintings and watercolours of the Arts & Savoirs association! A friendly garage sale featuring local artists.

