Vide-greniers du Moto-ball Club Houlgate Stade Émile Langlois Houlgate

Houlgate

Vide-greniers du Moto-ball Club Houlgate

Stade Émile Langlois 47 route de la vallée Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 06:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le club de moto-ball de Houlgate vous invite à chiner des pièces détachées et autres trésors mécaniques… ou non, lors de son vide-greniers ! Restauration sur place.

Le club de moto-ball de Houlgate vous invite à chiner des pièces détachées et autres trésors mécaniques… ou non, lors de son vide-greniers !

Restauration sur place. .

Stade Émile Langlois 47 route de la vallée Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 6 17 24 65 86 motoballclubhoulgate@gmail.com

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English : Vide-greniers du Moto-ball Club Houlgate

The Houlgate motorbike club invites you to come and find spare parts and other mechanical treasures… or not, at its garage sale! Catering on site.

L’événement Vide-greniers du Moto-ball Club Houlgate Houlgate a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Normandie Pays d’Auge