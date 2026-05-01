Vide-greniers du Moto-ball Club Houlgate Stade Émile Langlois Houlgate
Vide-greniers du Moto-ball Club Houlgate Stade Émile Langlois Houlgate dimanche 24 mai 2026.
Houlgate
Vide-greniers du Moto-ball Club Houlgate
Stade Émile Langlois 47 route de la vallée Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Le club de moto-ball de Houlgate vous invite à chiner des pièces détachées et autres trésors mécaniques… ou non, lors de son vide-greniers ! Restauration sur place.
Le club de moto-ball de Houlgate vous invite à chiner des pièces détachées et autres trésors mécaniques… ou non, lors de son vide-greniers !
Restauration sur place. .
Stade Émile Langlois 47 route de la vallée Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 6 17 24 65 86 motoballclubhoulgate@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers du Moto-ball Club Houlgate
The Houlgate motorbike club invites you to come and find spare parts and other mechanical treasures… or not, at its garage sale! Catering on site.
L’événement Vide-greniers du Moto-ball Club Houlgate Houlgate a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Normandie Pays d’Auge
À voir aussi à Houlgate (Calvados)
- Journée de l’Europe des collégiens du Calvados, Centre sportif de Normandie, Houlgate 21 mai 2026
- COMPLET Théâtre Oublie-moi je t’aime d’Arnaud Cermolacce et Anthony Marty Cinéma du Casino Houlgate 23 mai 2026
- Café-débat sur le balnéaire en Normandie Petit Théâtre Houlgate 28 mai 2026
- Vide-toiles Rue du Général Leclerc Houlgate 31 mai 2026
- Ouverture de l’exposition Les Femmes s’exposent Houlgate 5 juin 2026