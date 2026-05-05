Journée de l’Europe des collégiens du Calvados, Centre sportif de Normandie, Houlgate
Journée de l’Europe des collégiens du Calvados, Centre sportif de Normandie, Houlgate jeudi 21 mai 2026.
Journée de l’Europe des collégiens du Calvados Jeudi 21 mai, 10h00 Centre sportif de Normandie Calvados
Sur inscription (02.31.57.18.10.)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T16:00:00+02:00
Chaque année, le Département du Calvados organise la journée de l’Europe des collégiens. Les collèges pourront présenter les projets européens sur lesquels ils ont travaillé et participer à un atelier.
En 2026, le Département propose aux collégiens de découvrir les rouages des institutions européennes. Ils participeront à un véritable de jeu rôle, les mettant dans la peau d’acteurs de la société civile et de députés européens. Grâce à cette expérience immersive, les élèves pourront mieux comprendre l’élaboration et le vote des lois qui peuvent avoir un impact sur leur quotidien.
Centre sportif de Normandie route de la vallée houlgate Houlgate 14510 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.31.57.18.10. »}]
Journée à destination des collégiens du Calvados : présentation de projets sur un espace forum / ateliers
Département du Calvados
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