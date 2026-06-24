Brunch et vernissage de Paul Flickinger Château Gravas Barsac

Barsac

Brunch et vernissage de Paul Flickinger

Château Gravas 6 Lieu-dit Gravas Barsac Gironde

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le dimanche 5 juillet 2026, profitez d’un moment unique au Château Gravas à l’occasion du vernissage de l’exposition Humanitude de l’artiste Paul Flickinger.

​Au programme une exposition, un brunch gourmand et un cadre exceptionnel au cœur du vignoble.

​Menu du brunch

​• Café et jus de fruits

• Viennoiseries

• Œufs brouillés et bacon

• Navettes au thon

• Mini hot-dogs

• Verrines betterave et fromage frais

• Poulet rôti et pommes de terre sautées

• Salade de fruits

• Cookies

​Les places étant limitées, nous vous recommandons de réserver au plus tard, le 1er juillet ! .

Château Gravas 6 Lieu-dit Gravas Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 12 03 27 chateau.gravas@orange.fr

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English : Brunch et vernissage de Paul Flickinger

L’événement Brunch et vernissage de Paul Flickinger Barsac a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud