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Brunch et vernissage de Paul Flickinger Château Gravas Barsac

Brunch et vernissage de Paul Flickinger Château Gravas Barsac

Brunch et vernissage de Paul Flickinger Château Gravas Barsac dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Château Gravas
Adresse
6 Lieu-dit Gravas
Ville
33720 Barsac
Département
Gironde
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif
27 27 Tarif de base plein tarif

Barsac

Brunch et vernissage de Paul Flickinger

Château Gravas 6 Lieu-dit Gravas Barsac Gironde

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Le dimanche 5 juillet 2026, profitez d’un moment unique au Château Gravas à l’occasion du vernissage de l’exposition Humanitude de l’artiste Paul Flickinger.
​Au programme une exposition, un brunch gourmand et un cadre exceptionnel au cœur du vignoble.
​Menu du brunch
​• Café et jus de fruits
• Viennoiseries
• Œufs brouillés et bacon
• Navettes au thon
• Mini hot-dogs
• Verrines betterave et fromage frais
• Poulet rôti et pommes de terre sautées
• Salade de fruits
• Cookies

​Les places étant limitées, nous vous recommandons de réserver au plus tard, le 1er juillet !   .

Château Gravas 6 Lieu-dit Gravas Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 12 03 27  chateau.gravas@orange.fr

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English : Brunch et vernissage de Paul Flickinger

L’événement Brunch et vernissage de Paul Flickinger Barsac a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud

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