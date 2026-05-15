Barsac

Descente de la Garonne en canoë avec observation du mascaret

Port de Barsac Barsac Gironde

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 17:15:00

fin : 2026-09-11 19:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Profitez d’une descente en canoë insolite accompagnée et encadrée par un cadre qualifié du CKBN (Canoë Kayak Bommes Nautique). Rendez-vous au port de Barsac pour déposer votre véhicule et prendre la navette vers Cadillac. Observation depuis les berges, du passage du phénomène naturel le mascaret, fameuse vague qui remonte la Garonne (coefficient 101).

Tout au long de la navigation, l’encadrant vous parlera de l’histoire du fleuve, de son écosystème, de son fonctionnement et répondra à l’ensemble de vos questions.

Cadillac- Barsac (5 km) pour 1h15 de navigation environ.

A l’arrivée, une dégustation et vente de vins sera proposée par un viticulteur. .

Port de Barsac Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 contact@lagirondedusud.com

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English : Descente de la Garonne en canoë avec observation du mascaret

L’événement Descente de la Garonne en canoë avec observation du mascaret Barsac a été mis à jour le 2026-05-15 par La Gironde du Sud