Feu de la Saint Jean Barsac
Feu de la Saint Jean Barsac mercredi 24 juin 2026.
Barsac
Feu de la Saint Jean
Port de Barsac Barsac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Les Amis de l’Eglise ont la joie de vous retrouver pour une soirée conviviale et familiale au Port de Barsac à partir de 19h30 pour le traditionnel feu de la St-Jean. Des grandes tablées seront installées en bord de Garonne pour vous restaurer et vous rafraîchir dans une ambiance musicale.
Bénédiction du feu et des croix à 22h30 suivi d’un grand feu d’artifice sonorisé, offert par la Mairie. .
Port de Barsac Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 97 84 26
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English : Feu de la Saint Jean
L’événement Feu de la Saint Jean Barsac a été mis à jour le 2026-05-25 par La Gironde du Sud