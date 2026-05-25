Barsac

Feu de la Saint Jean

Port de Barsac Barsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Les Amis de l’Eglise ont la joie de vous retrouver pour une soirée conviviale et familiale au Port de Barsac à partir de 19h30 pour le traditionnel feu de la St-Jean. Des grandes tablées seront installées en bord de Garonne pour vous restaurer et vous rafraîchir dans une ambiance musicale.

Bénédiction du feu et des croix à 22h30 suivi d’un grand feu d’artifice sonorisé, offert par la Mairie. .

Port de Barsac Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 97 84 26

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English : Feu de la Saint Jean

L’événement Feu de la Saint Jean Barsac a été mis à jour le 2026-05-25 par La Gironde du Sud