Brunch fête des mères à la Guiguette du Coussoulat Lieu-dit Coussoulat Fourques-sur-Garonne

Fourques-sur-Garonne

Brunch fête des mères à la Guiguette du Coussoulat

Lieu-dit Coussoulat Ferme du Coussoulat Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Brunch Spécial Fête des Mères

Brunch Spécial Fête des Mères

Cocktail spécial Fête des Mères, Boisson chaude & boisson froide, Pain beurre confiture, Viennoiseries, assiette brunch anglais.

Servi à partir de 11h30. .

Lieu-dit Coussoulat Ferme du Coussoulat Fourques-sur-Garonne 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 73 92 24 lafermecoussoulat@gmail.com

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English : Brunch fête des mères à la Guiguette du Coussoulat

Special Mother’s Day Brunch

L’événement Brunch fête des mères à la Guiguette du Coussoulat Fourques-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Val de Garonne