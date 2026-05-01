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Brunch fête des mères à la Guiguette du Coussoulat Lieu-dit Coussoulat Fourques-sur-Garonne

Brunch fête des mères à la Guiguette du Coussoulat Lieu-dit Coussoulat Fourques-sur-Garonne

Brunch fête des mères à la Guiguette du Coussoulat Lieu-dit Coussoulat Fourques-sur-Garonne dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Lieu-dit Coussoulat

Adresse : Ferme du Coussoulat

Ville : 47200 Fourques-sur-Garonne

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Fourques-sur-Garonne

Brunch fête des mères à la Guiguette du Coussoulat

Lieu-dit Coussoulat Ferme du Coussoulat Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:30:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Brunch Spécial Fête des Mères
Brunch Spécial Fête des Mères
Cocktail spécial Fête des Mères, Boisson chaude & boisson froide, Pain beurre confiture, Viennoiseries, assiette brunch anglais.
Servi à partir de 11h30.   .

Lieu-dit Coussoulat Ferme du Coussoulat Fourques-sur-Garonne 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 73 92 24  lafermecoussoulat@gmail.com

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English : Brunch fête des mères à la Guiguette du Coussoulat

Special Mother’s Day Brunch

L’événement Brunch fête des mères à la Guiguette du Coussoulat Fourques-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Val de Garonne