Brunch Musical : David Patrois / Bruno Schorp Duo Peniche Marcounet Paris dimanche 18 janvier 2026.

Complices de longue date, improvisateurs de haut vol, ces deux musiciens partagent le gout de l’aventure et le respect des traditions. Ils nous proposent des reprises de standards de jazz ou de pop dans une formule originale : un duo Vibraphone et Contrebasse.

Un Brunch musical sur l’eau ! Présenté par le virtuose David Patrois.

Le dimanche 18 janvier 2026

de 12h00 à 15h00

payant Brunch + Concert : 35 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010182911479