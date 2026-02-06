Brunch Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin
Brunch Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Aquilin
Brunch
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 15:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Venez échanger autour d’un brunch convivial !
10h-15h, salle Tiers-lieu.
Sur réservation.
Mikado Café 06 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com
Venez échanger autour d’un brunch convivial !
10h-15h, salle Tiers-lieu.
Sur réservation.
Mikado Café 06 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com .
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com
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English : Brunch
Come and chat over a convivial brunch!
10:30am-3pm, salle Tiers-lieu.
Price: 10€/person, booking required by December 1.
Mikado Café 06 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com
L’événement Brunch Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-06-16 par Vallée de l’Isle en Périgord
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