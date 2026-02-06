Brunch Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin

Saint-Aquilin

Brunch

Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 15:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Venez échanger autour d’un brunch convivial !

10h-15h, salle Tiers-lieu.

Sur réservation.

Mikado Café 06 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com

Venez échanger autour d’un brunch convivial !

10h-15h, salle Tiers-lieu.

Sur réservation.

Mikado Café 06 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com .

Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com

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English : Brunch

Come and chat over a convivial brunch!

10:30am-3pm, salle Tiers-lieu.

Price: 10€/person, booking required by December 1.

Mikado Café 06 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com

L’événement Brunch Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-06-16 par Vallée de l’Isle en Périgord