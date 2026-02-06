Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin

Concert Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin

Concert Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Salle Tiers-Lieu

Adresse : Place de l'église

Ville : 24110 Saint-Aquilin

Département : Dordogne

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Aquilin

Concert

Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Concert Doctor Lucky Blues Band Miranda et ses musiciens animeront la soirée.

18h-21h, salle tiers-lieu.
Mikado café mikado.kf@gmail.com
Concert Doctor Lucky Blues Band Miranda et ses musiciens animeront la soirée.

18h-21h, salle tiers-lieu.
Mikado café mikado.kf@gmail.com   .

Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   mikado.kf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert

Doctor Lucky Blues Band Concert: Miranda and her musicians will provide the evening’s entertainment.

6:00 p.m.–9:00 p.m., Tiers-Lieu Hall.
Mikado Café: mikado.kf@gmail.com

L’événement Concert Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-06-16 par Vallée de l’Isle en Périgord

À voir aussi à Saint-Aquilin (Dordogne)