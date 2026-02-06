Concert Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin
Concert Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Aquilin
Concert
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Concert Doctor Lucky Blues Band Miranda et ses musiciens animeront la soirée.
18h-21h, salle tiers-lieu.
Mikado café mikado.kf@gmail.com
Concert Doctor Lucky Blues Band Miranda et ses musiciens animeront la soirée.
18h-21h, salle tiers-lieu.
Mikado café mikado.kf@gmail.com .
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com
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English : Concert
Doctor Lucky Blues Band Concert: Miranda and her musicians will provide the evening’s entertainment.
6:00 p.m.–9:00 p.m., Tiers-Lieu Hall.
Mikado Café: mikado.kf@gmail.com
L’événement Concert Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-06-16 par Vallée de l’Isle en Périgord
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