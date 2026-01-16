Musique Irlandaise Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin
vendredi 18 septembre 2026 · Salle Tiers-Lieu · Saint-Aquilin
Informations pratiques
Saint-Aquilin
Musique Irlandaise
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 21:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Musiques traditionnelles irlandaises.
Line et ses compagnons vous feront voyager !
18h-21h, salle Tiers-lieu. Tarifs 1€ 5€.
Mikado Café mikado.kf@gmail.com
Musiques traditionnelles irlandaises.
Line et ses compagnons vous feront voyager !
18h-21h, salle Tiers-lieu. Tarifs 1€ 5€.
Mikado Café mikado.kf@gmail.com .
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com
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English : Musique Irlandaise
Traditional Irish music.
6-8pm, salle Tiers-lieu. Prices: 1? 5?.
Mikado Café mikado.kf@gmail.com
L’événement Musique Irlandaise Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord
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