Festival de Campagne Saint-Aquilin
vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Aquilin
Informations pratiques
Saint-Aquilin
Festival de Campagne
Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-11
Exposants, artisans, concerts.
Buvette et restauration sur place.
Samedi soir cochon à la broche.
Tarif d’entrée prix libre. Camping gratuit.
Paiement uniquement en espèces.
Filvert 06 45 59 54 91 / filvert24110@gmail.com
Exposants, artisans, concerts.
Blockers Lagoupille Mr&Mme Loops Cerf Cie bêtes de rue Rural bastard’zz Sus’ta plume & Tonee Balboa L’esprit motif DJ Bazar.
Buvette et restauration sur place.
Samedi soir cochon à la broche.
Tarif d’entrée prix libre. Camping gratuit.
Paiement uniquement en espèces.
Filvert 06 45 59 54 91 / filvert24110@gmail.com .
Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 59 54 91 filvert24110@gmail.com
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English : Festival de Campagne
Exhibitors, artisans, concerts.
Refreshments and food available on site.
Saturday night: pig on a spit.
Admission: pay what you want. Free camping.
Cash only.
Filvert 06 45 59 54 91 / filvert24110@gmail.com
L’événement Festival de Campagne Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord
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