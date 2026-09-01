UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Aquilin

Festival de Campagne Saint-Aquilin

vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Aquilin

Festival de Campagne Saint-Aquilin

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Ville
24110 Saint-Aquilin
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Aquilin

Festival de Campagne

Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-11

Exposants, artisans, concerts.

Buvette et restauration sur place.
Samedi soir cochon à la broche.
Tarif d’entrée prix libre. Camping gratuit.

Paiement uniquement en espèces.

Filvert 06 45 59 54 91 / filvert24110@gmail.com
Exposants, artisans, concerts.

Blockers Lagoupille Mr&Mme Loops Cerf Cie bêtes de rue Rural bastard’zz Sus’ta plume & Tonee Balboa L’esprit motif DJ Bazar.

Buvette et restauration sur place.
Samedi soir cochon à la broche.
Tarif d’entrée prix libre. Camping gratuit.

Paiement uniquement en espèces.

Filvert 06 45 59 54 91 / filvert24110@gmail.com   .

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 59 54 91  filvert24110@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de Campagne

Exhibitors, artisans, concerts.

Refreshments and food available on site.
Saturday night: pig on a spit.
Admission: pay what you want. Free camping.

Cash only.

Filvert 06 45 59 54 91 / filvert24110@gmail.com

L’événement Festival de Campagne Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord

À voir aussi à Saint-Aquilin (Dordogne)