Informations pratiques

Saint-Aquilin

Atelier

Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Atelier tataki-zome impression végétale sur tissu.

14h-17h, Salle Tiers-Lieu.

Sur inscription uniquement.

Mikado Café 06 19 25 00 18

Atelier tataki-zome impression végétale sur tissu.

14h-17h, Salle Tiers-Lieu.

Sur inscription uniquement.

Mikado Café 06 19 25 00 18 .

Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 25 00 18 mikado.kf@gmail.com

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English : Atelier

Bring your children along for a storytelling session.

Prices: 1 ? 5 ?

16h-18h, salle Tiers-lieu

Mikado café mikado.kf@gmail.com

L’événement Atelier Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord