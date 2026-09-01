Atelier Saint-Aquilin
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Aquilin
Informations pratiques
Saint-Aquilin
Atelier
Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Atelier tataki-zome impression végétale sur tissu.
14h-17h, Salle Tiers-Lieu.
Sur inscription uniquement.
Mikado Café 06 19 25 00 18
Atelier tataki-zome impression végétale sur tissu.
14h-17h, Salle Tiers-Lieu.
Sur inscription uniquement.
Mikado Café 06 19 25 00 18 .
Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 25 00 18 mikado.kf@gmail.com
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English : Atelier
Bring your children along for a storytelling session.
Prices: 1 ? 5 ?
16h-18h, salle Tiers-lieu
Mikado café mikado.kf@gmail.com
L’événement Atelier Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord
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