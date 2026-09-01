Journées européennes du patrimoine Saint-Aquilin
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Aquilin
Informations pratiques
Saint-Aquilin
Journées européennes du patrimoine
Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir l’histoire, le patrimoine et l’architecture du village au fil des siècles à travers cette promenade guidée au cœur de ce village périgourdin riche de plus de mille ans d’histoire.
A 10h, place de l’église.
contact@patrimonialesdusalembre.fr
Visite commentée du bourg de Saint-Aquilin.
Venez découvrir l’histoire, le patrimoine et l’architecture du village au fil des siècles à travers cette promenade guidée au cœur de ce village périgourdin riche de plus de mille ans d’histoire.
A 10h, place de l’église.
Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre contact@patrimonialesdusalembre.fr .
Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@patrimonialesdusalembre.fr
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English : Journées européennes du patrimoine
Come discover the village’s history, heritage, and architecture through the centuries on this guided walk through the heart of this Périgord village, which boasts over a thousand years of history.
At 10 a.m., at the church square.
contact@patrimonialesdusalembre.fr
L’événement Journées européennes du patrimoine Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord
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