Informations pratiques

Saint-Aquilin

Journées européennes du patrimoine

Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir l’histoire, le patrimoine et l’architecture du village au fil des siècles à travers cette promenade guidée au cœur de ce village périgourdin riche de plus de mille ans d’histoire.

A 10h, place de l’église.

contact@patrimonialesdusalembre.fr

Visite commentée du bourg de Saint-Aquilin.

Venez découvrir l’histoire, le patrimoine et l’architecture du village au fil des siècles à travers cette promenade guidée au cœur de ce village périgourdin riche de plus de mille ans d’histoire.

A 10h, place de l’église.

Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre contact@patrimonialesdusalembre.fr .

Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@patrimonialesdusalembre.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

Come discover the village’s history, heritage, and architecture through the centuries on this guided walk through the heart of this Périgord village, which boasts over a thousand years of history.

At 10 a.m., at the church square.

contact@patrimonialesdusalembre.fr

L’événement Journées européennes du patrimoine Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord