Soirée Scène ouverte Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin

Soirée Scène ouverte

Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne

Venez découvrir des musiciens amateurs de notre territoire.

Tarifs 1 € 5 €

18h30-20h , salle Tiers-Lieu

Mikado café mikado.kf@gmail.com

Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com

English : Soirée Scène ouverte

Come and discover local amateur musicians.

Prices: 1 ? 5 ?

6:30pm-8pm , salle Tiers-Lieu

Mikado café mikado.kf@gmail.com

