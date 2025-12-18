Soirée Scène ouverte Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin
Soirée Scène ouverte Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin vendredi 16 janvier 2026.
Soirée Scène ouverte
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Venez découvrir des musiciens amateurs de notre territoire.
Tarifs 1 € 5 €
18h30-20h , salle Tiers-Lieu
Mikado café mikado.kf@gmail.com
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com
English : Soirée Scène ouverte
Come and discover local amateur musicians.
Prices: 1 ? 5 ?
6:30pm-8pm , salle Tiers-Lieu
Mikado café mikado.kf@gmail.com
