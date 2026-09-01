Repas dolce vita Saint-Aquilin
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Aquilin
Informations pratiques
Saint-Aquilin
Repas dolce vita
Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez vivre un moment convivial et gourmand autour d’un repas sur le thème Dolce Vita.
Au menu: entrée italienne, lasagne et tiramisu en dessert.
Menu à 20€ et Cocktail Spritz à 5€.
19h, Salle des Fêtes. Sur réservation.
Comité des fêtes 06 75 32 37 24
Venez vivre un moment convivial et gourmand autour d’un repas sur le thème Dolce Vita.
Au menu: entrée italienne, lasagne et tiramisu en dessert.
Menu à 20€ et Cocktail Spritz à 5€.
19h, Salle des Fêtes. Sur réservation.
Comité des fêtes 06 75 32 37 24 .
Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 37 24
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English : Repas dolce vita
Come enjoy a fun and delicious evening with a meal inspired by the Dolce Vita.
On the menu: an Italian appetizer, lasagna, and tiramisu for dessert.
Menu: 20?; Spritz cocktail: 5?.
7:00 p.m., Salle des Fêtes. Reservations required.
Festival Committee 06 75 32 37 24
L’événement Repas dolce vita Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-08-16 par Vallée de l’Isle en Périgord
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