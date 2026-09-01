Informations pratiques

Saint-Aquilin

Repas dolce vita

Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez vivre un moment convivial et gourmand autour d’un repas sur le thème Dolce Vita.

Au menu: entrée italienne, lasagne et tiramisu en dessert.

Menu à 20€ et Cocktail Spritz à 5€.

19h, Salle des Fêtes. Sur réservation.

Comité des fêtes 06 75 32 37 24

Venez vivre un moment convivial et gourmand autour d’un repas sur le thème Dolce Vita.

Au menu: entrée italienne, lasagne et tiramisu en dessert.

Menu à 20€ et Cocktail Spritz à 5€.

19h, Salle des Fêtes. Sur réservation.

Comité des fêtes 06 75 32 37 24 .

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 37 24

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English : Repas dolce vita

Come enjoy a fun and delicious evening with a meal inspired by the Dolce Vita.

On the menu: an Italian appetizer, lasagna, and tiramisu for dessert.

Menu: 20?; Spritz cocktail: 5?.

7:00 p.m., Salle des Fêtes. Reservations required.

Festival Committee 06 75 32 37 24

L’événement Repas dolce vita Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-08-16 par Vallée de l’Isle en Périgord