Brunch spécial Fête de la Musique Bar chez Zézette et Raymonde Le Bernard
Brunch spécial Fête de la Musique Bar chez Zézette et Raymonde Le Bernard samedi 20 juin 2026.
Le Bernard
Brunch spécial Fête de la Musique
Bar chez Zézette et Raymonde 1 rue de l’Océan Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
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Bar chez Zézette et Raymonde 1 rue de l’Océan Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 97 35
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English :
L’événement Brunch spécial Fête de la Musique Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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