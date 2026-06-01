Brunch spécial Fête de la Musique Bar chez Zézette et Raymonde Le Bernard samedi 20 juin 2026.

Le Bernard

Brunch spécial Fête de la Musique

Bar chez Zézette et Raymonde 1 rue de l’Océan Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

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Bar chez Zézette et Raymonde 1 rue de l’Océan Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 97 35

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English :

L’événement Brunch spécial Fête de la Musique Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral