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Brunch spécial Fête de la Musique Bar chez Zézette et Raymonde Le Bernard

Brunch spécial Fête de la Musique Bar chez Zézette et Raymonde Le Bernard samedi 20 juin 2026.

Lieu : Bar chez Zézette et Raymonde

Adresse : 1 rue de l'Océan

Ville : 85560 Le Bernard

Département : Vendée

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Bernard

Brunch spécial Fête de la Musique

Bar chez Zézette et Raymonde 1 rue de l’Océan Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

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Bar chez Zézette et Raymonde 1 rue de l’Océan Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 97 35 

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English :

L’événement Brunch spécial Fête de la Musique Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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