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Brunch vigneron Jardin du Domaine Bourdy Arlay

Brunch vigneron Jardin du Domaine Bourdy Arlay dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Jardin du Domaine Bourdy

Adresse : 41 Rue Saint-Vincent

Ville : 39140 Arlay

Département : Jura

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 37 37 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arlay

Brunch vigneron

Jardin du Domaine Bourdy 41 Rue Saint-Vincent Arlay Jura

Tarif : 37 – 37 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 15:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Venez vivre une parenthèse gourmande au cœur du vignoble jurassien !
Dans le jardin du domaine Bourdy, Laura vous accueille pour découvrir son univers à travers une visite de cave, une dégustation de vins et, selon les envies, une balade dans les vignes.
Côté assiette, le restaurant le D’Tour Gourmand (Toulouse-le-Château) vous prépare un brunch généreux mettant à l’honneur les produits du territoire viennoiseries, pains, douceurs sucrées, charcuteries, fromages et spécialités revisitées avec sa touche personnelle.
Un moment convivial pour savourer les savoir-faire et les bons produits de territoire.   .

Jardin du Domaine Bourdy 41 Rue Saint-Vincent Arlay 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 62 47  contact@jurabsolu.fr

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English : Brunch vigneron

L’événement Brunch vigneron Arlay a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme JurAbsolu

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