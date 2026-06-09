Brunch vigneron Jardin du Domaine Bourdy Arlay
Brunch vigneron Jardin du Domaine Bourdy Arlay dimanche 19 juillet 2026.
Arlay
Brunch vigneron
Jardin du Domaine Bourdy 41 Rue Saint-Vincent Arlay Jura
Tarif : 37 – 37 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 15:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Venez vivre une parenthèse gourmande au cœur du vignoble jurassien !
Dans le jardin du domaine Bourdy, Laura vous accueille pour découvrir son univers à travers une visite de cave, une dégustation de vins et, selon les envies, une balade dans les vignes.
Côté assiette, le restaurant le D’Tour Gourmand (Toulouse-le-Château) vous prépare un brunch généreux mettant à l’honneur les produits du territoire viennoiseries, pains, douceurs sucrées, charcuteries, fromages et spécialités revisitées avec sa touche personnelle.
Un moment convivial pour savourer les savoir-faire et les bons produits de territoire. .
Jardin du Domaine Bourdy 41 Rue Saint-Vincent Arlay 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 62 47 contact@jurabsolu.fr
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English : Brunch vigneron
L’événement Brunch vigneron Arlay a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme JurAbsolu
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