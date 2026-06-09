Brunch vigneron Jardin du Domaine Bourdy Arlay

Arlay

Brunch vigneron

Jardin du Domaine Bourdy 41 Rue Saint-Vincent Arlay Jura

Tarif : 37 – 37 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19 15:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Venez vivre une parenthèse gourmande au cœur du vignoble jurassien !

Dans le jardin du domaine Bourdy, Laura vous accueille pour découvrir son univers à travers une visite de cave, une dégustation de vins et, selon les envies, une balade dans les vignes.

Côté assiette, le restaurant le D’Tour Gourmand (Toulouse-le-Château) vous prépare un brunch généreux mettant à l’honneur les produits du territoire viennoiseries, pains, douceurs sucrées, charcuteries, fromages et spécialités revisitées avec sa touche personnelle.

Un moment convivial pour savourer les savoir-faire et les bons produits de territoire. .

Jardin du Domaine Bourdy 41 Rue Saint-Vincent Arlay 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 62 47 contact@jurabsolu.fr

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English : Brunch vigneron

L’événement Brunch vigneron Arlay a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme JurAbsolu