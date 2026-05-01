Brunch Western à la Guinguette du Coussoulat Lieu-dit Coussoulat Fourques-sur-Garonne

Fourques-sur-Garonne

Brunch Western à la Guinguette du Coussoulat

Lieu-dit Coussoulat Ferme du Coussoulat Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Brunch Western à la Guinguette du Coussoulat

Brunch Western à la Guinguette du Coussoulat .

Lieu-dit Coussoulat Ferme du Coussoulat Fourques-sur-Garonne 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 73 92 24 lafermecoussoulat@gmail.com

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English : Brunch Western à la Guinguette du Coussoulat

Western brunch at Guinguette du Coussoulat

L’événement Brunch Western à la Guinguette du Coussoulat Fourques-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Val de Garonne