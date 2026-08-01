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Brunch Yoga Domaine de Pont de Pany Sainte-Marie-sur-Ouche

dimanche 30 août 2026 · Domaine de Pont de Pany · Sainte-Marie-sur-Ouche

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Domaine de Pont de Pany
Adresse
170 Rue de Sainte-Marie
Ville
21410 Sainte-Marie-sur-Ouche
Département
Côte-d'Or
Tarif
38 38 38 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sainte-Marie-sur-Ouche

Brunch Yoga

Domaine de Pont de Pany 170 Rue de Sainte-Marie Sainte-Marie-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 15:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Commencez votre dimanche autrement avec une matinée placée sous le signe du mouvement, de la détente et de la gourmandise au Domaine de Pont de Pany.
Dans le calme du parc, profitez d’une séance de yoga pensée comme une véritable parenthèse avant la rentrée. La pratique sera suivie d’un brunch au Domaine, pour prolonger ce moment dans une atmosphère douce et conviviale.
Cette expérience s’adresse à celles et ceux qui souhaitent prendre du temps pour eux, respirer, bouger, découvrir et partager un moment différent dans un cadre naturel.   .

Domaine de Pont de Pany 170 Rue de Sainte-Marie Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Brunch Yoga

L’événement Brunch Yoga Sainte-Marie-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Ouche et Montagne

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