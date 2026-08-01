Brunch Yoga Domaine de Pont de Pany Sainte-Marie-sur-Ouche

Informations pratiques

Sainte-Marie-sur-Ouche

Brunch Yoga

Domaine de Pont de Pany 170 Rue de Sainte-Marie Sainte-Marie-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 15:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Commencez votre dimanche autrement avec une matinée placée sous le signe du mouvement, de la détente et de la gourmandise au Domaine de Pont de Pany.

Dans le calme du parc, profitez d’une séance de yoga pensée comme une véritable parenthèse avant la rentrée. La pratique sera suivie d’un brunch au Domaine, pour prolonger ce moment dans une atmosphère douce et conviviale.

Cette expérience s’adresse à celles et ceux qui souhaitent prendre du temps pour eux, respirer, bouger, découvrir et partager un moment différent dans un cadre naturel. .

Domaine de Pont de Pany 170 Rue de Sainte-Marie Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Brunch Yoga

L’événement Brunch Yoga Sainte-Marie-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Ouche et Montagne