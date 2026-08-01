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Garden Party #2 Domaine de Pont de Pany Sainte-Marie-sur-Ouche

samedi 29 août 2026 · Domaine de Pont de Pany · Sainte-Marie-sur-Ouche

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Domaine de Pont de Pany
Adresse
170 Rue de Sainte-Marie
Ville
21410 Sainte-Marie-sur-Ouche
Département
Côte-d'Or
Tarif
12 12 12 Tarif enfant Tarif enfant

Sainte-Marie-sur-Ouche

Garden Party #2

Domaine de Pont de Pany 170 Rue de Sainte-Marie Sainte-Marie-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:30:00
fin : 2026-08-29 02:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Le Domaine de Pont de Pany vous ouvre ses portes pour une soirée d’été élégante et conviviale, au cœur de la campagne bourguignonne.
À partir de 18 h 30, installez-vous dans le cadre du Domaine et profitez d’une soirée rythmée par un dîner, un concert de jazz manouche avec les Manches à Cordes en Duo, puis un DJ set pour prolonger la fête.
Pensée pour les couples, les familles et les groupes d’amis, cette Garden Party est une invitation à ralentir, partager un verre, dîner en musique et profiter des dernières soirées d’été dans un lieu hors du temps.   .

Domaine de Pont de Pany 170 Rue de Sainte-Marie Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Garden Party #2

L’événement Garden Party #2 Sainte-Marie-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Ouche et Montagne

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