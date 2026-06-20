Varennes-sous-Dun

Brut de poésie lectures et interprétations

401 route de la Faux Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

En relation avec l’exposition Quand l’art oublie son nom lectures et interprétations d’œuvres d’écrivains un peu fou Antonin Artaud, Benjamin Péret, Jean-Pierre Duprey. L’animation Brut de Poésie est conté par Myriam et Claude Besson.

En première partie, nos deux récitants interpréteront des passages de Pour en finir avec le Jugement de Dieu , Le Théâtre et son Double , Van Gogh, le suicidé de la société d’Antonin Artaud , Le Passager du Transatlantique , Le Grand Jeu de Benjam Péret , Derrière son Double Capital d’images Violon de Jean-Pierre Duprey.

Dans une seconde partie chacun pourra lire ou dire le texte de son choix dont des personnels. .

401 route de la Faux Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 29 18 66 jda71800@icloud.com

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English : Brut de poésie lectures et interprétations

L’événement Brut de poésie lectures et interprétations Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-06-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais