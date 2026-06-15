Visite et dégustation d’une brasserie de bière et de saké Varennes-sous-Dun samedi 1 août 2026.

Varennes-sous-Dun

Visite et dégustation d’une brasserie de bière et de saké

Brasserie Kura de Bourgogne Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:30:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Laissez-vous guider pour découvrir cette incroyable fabrique qui aura sans nul doute de quoi piquer votre curiosité !

Après une présentation de l’entreprise, vous visiterez la fabrique pour mieux comprendre les étapes de fabrication des différents produits.

On abordera les divers produits fermentés au quotidien miso, saké, bière, sauce soja … et plusieurs feront l’objet d’une dégustation conviviale en fin d’atelier.

L’occasion de poser les questions avec lesquelles vous êtes venues, et celles qui vous viendront au cours de la visite. .

Brasserie Kura de Bourgogne Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 85 10 43 85 developpement@kuradebourgogne.fr

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English : Visite et dégustation d’une brasserie de bière et de saké

L’événement Visite et dégustation d’une brasserie de bière et de saké Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-06-15 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais