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AGENDA · Varennes-sous-Dun

Conférence L’épopée de Potain à La Clayette Varennes-sous-Dun

jeudi 23 juillet 2026 · Varennes-sous-Dun

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Adresse
Salle des fêtes de Varennes sous Dun
Ville
71800 Varennes-sous-Dun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Varennes-sous-Dun

Conférence L’épopée de Potain à La Clayette

Salle des fêtes de Varennes sous Dun Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Des Trente Glorieuses à nos jours, l’histoire incroyable de la petite entreprise du Brionnais, devenue numéro un mondial dans son secteur.
De la Tour Montparnasse au viaduc de Millau, de la Défense aux barrages hydroélectriques de Chine ou de Turquie, on a utilisé les grues conçues à La Clayette sur de nombreux chantiers emblématiques. Cette conférence vous propose un voyage dans le temps à travers le regard des femmes et des hommes qui ont travaillé chez Potain et vous partagent leurs souvenirs, anecdotes et témoignages.
Entrée libre, au profit de la restauration de la chapelle de la Croix Bouthier.   .

Salle des fêtes de Varennes sous Dun Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Conférence L’épopée de Potain à La Clayette

L’événement Conférence L’épopée de Potain à La Clayette Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-07-03 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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