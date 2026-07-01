Informations pratiques

Varennes-sous-Dun

Conférence L’épopée de Potain à La Clayette

Salle des fêtes de Varennes sous Dun Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Des Trente Glorieuses à nos jours, l’histoire incroyable de la petite entreprise du Brionnais, devenue numéro un mondial dans son secteur.

De la Tour Montparnasse au viaduc de Millau, de la Défense aux barrages hydroélectriques de Chine ou de Turquie, on a utilisé les grues conçues à La Clayette sur de nombreux chantiers emblématiques. Cette conférence vous propose un voyage dans le temps à travers le regard des femmes et des hommes qui ont travaillé chez Potain et vous partagent leurs souvenirs, anecdotes et témoignages.

Entrée libre, au profit de la restauration de la chapelle de la Croix Bouthier. .

Salle des fêtes de Varennes sous Dun Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Conférence L’épopée de Potain à La Clayette

L’événement Conférence L’épopée de Potain à La Clayette Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-07-03 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais