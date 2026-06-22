La filature a plus d’une corde à sa guitare Varennes-sous-Dun
La filature a plus d’une corde à sa guitare Varennes-sous-Dun vendredi 17 juillet 2026.
Varennes-sous-Dun
La filature a plus d’une corde à sa guitare
401 route de la Faux Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Rémi Cortial guitariste passionné, invite le public curieux à voyager avec lui vers de multiples confins. Brésil, Argentine, Venezuela, Paraguay, Egypte … sont quelques-unes des destinations de l’itinéraire musical proposé. Riche d’une expérience scénique multiforme, Rémi Cortial est un compositeur qui a transcrit des centaines de musiques traditionnelles non écrites, Présentation des instruments à cordes et anecdotes ponctuent la prestation, tout en sensibilité et délicatesse, pour le plaisir de l’auditoire.
Une belle parenthèse culturelle ! .
401 route de la Faux Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 29 18 66 jda71800@icloud.com
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English : La filature a plus d’une corde à sa guitare
L’événement La filature a plus d’une corde à sa guitare Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-06-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais