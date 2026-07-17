Visite Chapelle de la Croix Bouthier et Tableau de l’Assomption, Chapelle de la Croix Bouthier, Varennes-sous-Dun

Informations pratiques

Visite Chapelle de la Croix Bouthier et Tableau de l’Assomption 19 et 20 septembre Chapelle de la Croix Bouthier Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partcipez à une visite libre et/ou commentée de la chapelle de la Croix Bouthier : découvrez son histoire depuis sa construction en 1520 jusqu’à maintenant.

Découvrez le tableau de l’Assomption de la vierge qui vient de regagner la chapelle après sa restauration complète !

Des bénévoles de l’association seront présents pour partager avec vous l’histoire particulière de la chapelle et les différentes étapes de sa restauration d’ampleur depuis 10 ans .

Chapelle de la Croix Bouthier Croix bouthier 71800 Varennes-sous-Dun Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://chapellecroixbouth.wixsite.com/cb71

Visite libre et/ou commentée de la chapelle de la Croix Bouthier : découvrez son histoire depuis sa construction en 1520 jusqu’à maintenant.

©ACCB