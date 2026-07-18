UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Varennes-sous-Dun

Visite libre Chapelle de la Croix Bouthier Varennes-sous-Dun

samedi 19 septembre 2026 · Varennes-sous-Dun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Chapelle de la Croix Bouthier, 71800 Varennes sous Dun
Ville
71800 Varennes-sous-Dun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Varennes-sous-Dun

Visite libre Chapelle de la Croix Bouthier

Chapelle de la Croix Bouthier, 71800 Varennes sous Dun Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Participez à une visite libre et/ou commentée de la chapelle de la Croix Bouthier découvrez son histoire depuis sa construction en 1520 jusqu’à maintenant. Découvrez le tableau de l’Assomption de la vierge qui vient de regagner la chapelle après sa restauration complète ! Des bénévoles de l’association seront présents pour partager avec vous l’histoire particulière de la chapelle et les différentes étapes de sa restauration d’ampleur depuis 10 ans .   .

Chapelle de la Croix Bouthier, 71800 Varennes sous Dun Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite libre Chapelle de la Croix Bouthier

L’événement Visite libre Chapelle de la Croix Bouthier Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-07-18 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

À voir aussi à Varennes-sous-Dun (Saône-et-Loire)