Visite libre Chapelle de la Croix Bouthier Varennes-sous-Dun
samedi 19 septembre 2026 · Varennes-sous-Dun
Informations pratiques
Varennes-sous-Dun
Visite libre Chapelle de la Croix Bouthier
Chapelle de la Croix Bouthier, 71800 Varennes sous Dun Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Participez à une visite libre et/ou commentée de la chapelle de la Croix Bouthier découvrez son histoire depuis sa construction en 1520 jusqu’à maintenant. Découvrez le tableau de l’Assomption de la vierge qui vient de regagner la chapelle après sa restauration complète ! Des bénévoles de l’association seront présents pour partager avec vous l’histoire particulière de la chapelle et les différentes étapes de sa restauration d’ampleur depuis 10 ans . .
Chapelle de la Croix Bouthier, 71800 Varennes sous Dun Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite libre Chapelle de la Croix Bouthier
L’événement Visite libre Chapelle de la Croix Bouthier Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-07-18 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais