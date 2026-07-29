Informations pratiques

Varennes-sous-Dun

Visite et dégustation d’une brasserie de bière et saké

Brasserie Kura de Bourgogne Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Vous voilà embarqué.e.s pour une visite de la brasserie KURA un monde de levures, d’enzymes, de spores, de fermentation en somme !

Pendant 1h30, laissez-vous guider par notre maître-brasseur qui vous emmènera dans son univers pour parler bière, malt, et kôji (le riz préparé à la japonaise)

Après une présentation de l’entreprise, vous visiterez la brasserie pour mieux comprendre les étapes de fabrication des différents produits.

Nous aborderons les divers produits fermentés au quotidien miso, saké, bière, sauce soja … et certains feront l’objet d’une dégustation conviviale en fin d’atelier. .

Brasserie Kura de Bourgogne Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 18 76 79 mari-vaux@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite et dégustation d’une brasserie de bière et saké

L’événement Visite et dégustation d’une brasserie de bière et saké Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-07-29 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais