Habiter les étoiles de Bethléem Varennes-sous-Dun

Informations pratiques

Varennes-sous-Dun

Habiter les étoiles de Bethléem

401 route de la Faux Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-07-31

Habiter les étoiles de Bethléem

Star of Bethlehem est l’un des remèdes de la pharmacopée du Dr Bach.

On le prescrit contre les chocs, contre ces moments où l’on reste figé·e.

Delphine Dénéréaz emprunte ce nom à une botanique de poche, populaire et un peu désuète, pour désigner l’édifice textile qu’elle continue de bâtir, tissé en lirette une architecture habitable où le motif se déploie et prolifère à la manière d’une plante invasive.

Le foyer est au centre de son travail. Ici, un château de patchwork occupe l’espace façades de fragments tissés de roses, de smileys, de clefs, de cœurs. C’est un refuge à investir, pas seulement à regarder.

Un abri ouvert, à l’image de ces révolutions par les contes dont parlait Goliarda Sapienza des récits doux et obstinés, qui font lien, prennent soin, permettent de tenir.

Autour, des tentures murales déclinent le même vocabulaire à l’échelle du fragment vases fleuris, bougies, fenêtres, mots. Des emblèmes de l’imagerie sentimentale et des années 2000, vidés de leur sens premier, recomposés dans une langue propre à l’artiste.

La douceur n’est jamais loin du piquant les fleurs sont belles et toxiques, apaisantes et envahissantes, remède et poison dans un même geste.

Delphine Dénéréaz procède par accumulation et répétition un geste obsessionnel qui ravaude, rapièce, rassemble. Le tapis, jadis étoffe paysanne, devient territoire.

Habiter les étoiles de Bethléem est moins une exposition qu’un lieu une arcadie tissée, pansée fil après fil, où la tendresse déborde pour soigner ce qui l’entoure. .

401 route de la Faux Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 29 18 66 jda71800@icloud.com

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English : Habiter les étoiles de Bethléem

L’événement Habiter les étoiles de Bethléem Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-07-15 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais