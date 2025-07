Brut(es) – Cie Chute Libre – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

Brut(es) – Cie Chute Libre – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes mercredi 6 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-06 20:00 –

Gratuit : non 9 € à 25 € 9 € à 25 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public, En famille – Age minimum : 11 et Age maximum : 99

Danse Pour les chorégraphes venus du hip-hop Annabelle Loiseau et Pierre Bolo, le krump est une danse puissante, hors-norme,. Lorsqu’il s’en empare, l’interprète est traversé par une énergie féroce qui l’arrache à lui-même. Dans cette nouvelle création, les deux artistes lui insufflent une musicalité rare, faisant de « Brut(es) » une véritable claque visuelle où public et danseurs sont au cœur de l’action. Né dans les années 90 dans les quartiers pauvres de Los Angeles, le krump a un pouvoir cathartique. Cette danse a permis à ses pionniers d’extérioriser leur vécu. Ici, sur une scène épurée, cinq interprètes donnent à voir cette corporalité explosive. Ils et elles investissent les mouvements qui la caractérisent, ainsi que sa musicalité et sa spiritualité . La gestuelle et le jeu théâtral renforcent le caractère sculptural et éloquent de leurs postures. Dans cette proposition authentique, chaque pas est une délivrance et semble exorciser leurs démons, élever leur âme. Tout public à partir de 11 ans Représentations :mardi 5 et mercredi 6 mai 2026 à 20h Rencontre avec l’équipe artistique mardi 5 mai à l’issue de la représentation.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/