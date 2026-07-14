Informations pratiques

BUCHETTINO, CHIARA GUIDI Lillico / salle Guy Ropartz Rennes 25 – 28 novembre Ille-et-Vilaine

Succès incontesté depuis sa création en 1995, « Buchettino » est une expérience onirique et immersive inspirée du célèbre conte de Perrault « Le Petit Poucet ».

Succès incontesté depuis sa création en 1995, _Buchettino_ est une expérience onirique et immersive inspirée du célèbre conte de Perrault _Le Petit Poucet._

Allongés dans de petits lits, comme au coeur d’un dortoir, les enfants se glissent dans la peau du héros guidés par la voix du narrateur. L’imaginaire prend le relais (ogre tapi dans l’ombre, vent dans les arbres) et convoque les peurs de l’enfance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-25T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-28T19:00:00.000+01:00

1

https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4233

Lillico / salle Guy Ropartz 15 rue guy ropartz 35000 rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

