BUCHETTINO, CHIARA GUIDI Lillico / salle Guy Ropartz Rennes
mercredi 25 novembre 2026 · Lillico / salle Guy Ropartz · Rennes
Informations pratiques
BUCHETTINO, CHIARA GUIDI Lillico / salle Guy Ropartz Rennes 25 – 28 novembre Ille-et-Vilaine
Succès incontesté depuis sa création en 1995, « Buchettino » est une expérience onirique et immersive inspirée du célèbre conte de Perrault « Le Petit Poucet ».
Succès incontesté depuis sa création en 1995, _Buchettino_ est une expérience onirique et immersive inspirée du célèbre conte de Perrault _Le Petit Poucet._
Allongés dans de petits lits, comme au coeur d’un dortoir, les enfants se glissent dans la peau du héros guidés par la voix du narrateur. L’imaginaire prend le relais (ogre tapi dans l’ombre, vent dans les arbres) et convoque les peurs de l’enfance.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-25T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-28T19:00:00.000+01:00
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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4233
Lillico / salle Guy Ropartz 15 rue guy ropartz 35000 rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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