BUCHETTINO, CHIARA GUIDI, Lillico / salle Guy Ropartz, Rennes
mercredi 25 novembre 2026 · Lillico / salle Guy Ropartz · Rennes
Informations pratiques
BUCHETTINO, CHIARA GUIDI 25 – 28 novembre Lillico / salle Guy Ropartz Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T15:00:00+01:00 – 2026-11-25T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-28T18:00:00+01:00 – 2026-11-28T19:00:00+01:00
Succès incontesté depuis sa création en 1995, Buchettino est une expérience onirique et immersive inspirée du célèbre conte de Perrault Le Petit Poucet.
Allongés dans de petits lits, comme au coeur d’un dortoir, les enfants se glissent dans la peau du héros guidés par la voix du narrateur. L’imaginaire prend le relais (ogre tapi dans l’ombre, vent dans les arbres) et convoque les peurs de l’enfance.
Lillico / salle Guy Ropartz 15 rue guy ropartz 35000 rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4233 »}]
Succès incontesté depuis sa création en 1995, « Buchettino » est une expérience onirique et immersive inspirée du célèbre conte de Perrault « Le Petit Poucet ». théâtre
Eva Castellucci
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