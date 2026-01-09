Buena Onda Festival 9ème édition Salle socio-culturelle Sanssac-l’Église

Buena Onda Festival 9ème édition

Salle socio-culturelle 25 Champ Rond Sanssac-l’Église Haute-Loire

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-23

2026-05-22

Le Buena Onda Festival est de retour pour une 9ᵉ édition explosive à Sanssac-l’Église ! Deux jours de fête, de musique et de convivialité vous attendent à la salle socioculturelle pour un week-end sous le signe du partage et de la bonne humeur.

Salle socio-culturelle 25 Champ Rond Sanssac-l’Église 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 62 19 71

The Buena Onda Festival is back for an explosive 9th edition in Sanssac-l?Église! Two days of festivities, music and conviviality await you at the Salle Socioculturelle for a weekend of sharing and good humor.

