Sargé-lès-le-Mans

Buffet La table aux pommes

439 Route de la Mare Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-01 23:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Le Domaine de la Mare et les chefs japonais Natsuko Yanagimoto & Masahiro Taikana du restaurant Yama no Table, basé à Kyoto, vous invitent à une soirée culinaire exceptionnelle au cœur des vergers.

Pensée comme un moment convivial et vivant, cette première soirée prendra la forme d’un grand buffet gastronomique et d’une réception debout dans l’esprit d’une fête gourmande.

Cet événement mettra à l’honneur les légumes, les fruits, les fromages, les pains et la viande de producteurs et productrices locaux, qui seront intégrés à des menus spécialement conçus pour l’occasion , raconte Natsuko Yanagimoto. Les producteurs et productrices seront également présent·es pour partager leur savoir-faire et échanger avec vous tout au long du repas. .

439 Route de la Mare Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire info@domainedelamare.com

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English :

Domaine de la Mare and Japanese chefs Natsuko Yanagimoto & Masahiro Taikana of Kyoto-based restaurant Yama no Table invite you to an exceptional culinary evening in the heart of the orchards.

L’événement Buffet La table aux pommes Sargé-lès-le-Mans a été mis à jour le 2026-06-10 par CDT72