Bulle de parents Centre social d’animation mille bulles Saint-Maurice-la-Clouère

Saint-Maurice-la-Clouère

Bulle de parents

Centre social d’animation mille bulles 1, rue bellabre Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:30:00

fin : 2026-04-22 11:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Mille Bulles vous propose un atelier Bulles de Parents sur le sommeil de nos bout’choux

à destination des futurs et jeunes parents.

Gratuit, sur inscription. .

Centre social d’animation mille bulles 1, rue bellabre Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 00 37 31 contact@millebulles-csc86.org

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English : Bulle de parents

L’événement Bulle de parents Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou