Bulle de parents Centre social d’animation mille bulles Saint-Maurice-la-Clouère
Bulle de parents Centre social d’animation mille bulles Saint-Maurice-la-Clouère mercredi 22 avril 2026.
Saint-Maurice-la-Clouère
Bulle de parents
Centre social d’animation mille bulles 1, rue bellabre Saint-Maurice-la-Clouère Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 09:30:00
fin : 2026-04-22 11:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Mille Bulles vous propose un atelier Bulles de Parents sur le sommeil de nos bout’choux
à destination des futurs et jeunes parents.
Gratuit, sur inscription. .
Centre social d’animation mille bulles 1, rue bellabre Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 00 37 31 contact@millebulles-csc86.org
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English : Bulle de parents
L’événement Bulle de parents Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou